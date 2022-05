14/05/2022 KL. 15:15

For abonnenter Naturformidler Bengt Holst har gennem mange år været Københavns Zoos ansigt udadtil 70 år: Bengt Holst, tidligere videnskabelig direktør i København Zoo, fortryder ikke en offentlig aflivning af en girafunge eller sin fascination for orme – et dyr, der også førte ham til kærlighed

Bengt Holst var gennem 26 år frontfigur for København Zoo i sin rolle som videnskabelig direktør. Mange husker ham nok bedst for vedholdende at forsvare den zoologiske haves beslutning om af aflive giraffen Marius. Arkivfoto: Anders Rye Skjoldjensen