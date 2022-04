4 af 10 ved ikke, hvor nærmeste hjertestarter hænger

Den hjertestopsramte persons chance for at overleve mere end fordobles, hvis der også bruges en hjertestarter.

Kun 30 procent af de danskere, der ved, hvor en hjertestarter hænger, kan nå at hente den indenfor de kritiske 3-5 minutter.

- Har man hjertestop cirkulerer blodet ikke rundt i kroppen og op til hjernen. Efter kort tid vil hjernen begynde at gå til grunde, siger Anne Kaltoft.

Derfor ønsker hun, at der sættes flere hjertestartere op, så danskerne får kortere vej til en hjertestarter.

- Der er plads til, at vi hænger nogle flere hjertestartere op. Det vil være godt, at der stort set alle steder med mange mennesker også er mulighed for at skaffe en hjertestarter indenfor kort tid.