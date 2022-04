11/04/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Påskefrokosten koster flere penge, end den plejer

I takt med inflationen er mange almene fødevarer steget i pris. Det betyder, at danskerne vil sætte tænderne i et langt dyrere stykke lammekød til påske og skylle det ned med øl til lidt højere priser. En adfærdsforsker tror, at priserne kan ændre vores indkøbsvaner – dog ikke ved højtiderne.