Halvdelen af kommunerne har skåret på integrationsindsatsen

I Drc Integration, som er en del af Dansk Flygtningehjælp, forstår man godt, at kommunerne ikke har råd til at have ansatte siddende, som ikke bruger deres ressourcer. Det skriver Politiken.

Men direktør Kenneth Flex problematiserer også, at kommunerne mister erfaring. Det siger han til avisen.

Kenneth Flex understreger, at selv om kommunerne havde beholdt de ansatte, som de havde i 2015, ville de nuværende flygtningestrømme fra Ukraine stadig være en stor opgave.

Peter Rahbæk Juel (S), som er formand for arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalget i Kommunernes Landsforening, erkender, at det er en udfordring at finde ansatte.

Men han mener, at kommunerne har været gode til at videreføre viden, skriver han i en kommentar til Politiken.