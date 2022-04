Der var næppe mange, som havde hørt om den nynazistiske bevægelse, før to teenagedrenge og klassekammerater fra en mindre by på Vestsjælland i forrige uge blev anholdt og sigtet for at lade sig hverve.

Bevægelsen hedder Feuerkrieg Division, og den skriver sig ind i efterretningsvæsenets aktuelle fortælling om højreekstremistiske miljøer i Vesten, som i stigende grad finder sammen i virtuelle interessefællesskaber, og som – båret frem af konspirationsteorier – er villig til at begå vold og i yderste tilfælde terror for at nå deres mål.