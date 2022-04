Røde Kors efterlyser forårstøj til ukrainske flygtninge

- Danskerne har masser af tøj, som vi ikke får brugt. Derfor opfordrer vi til, at de bruger påsken på at få ryddet ud i skabene, siger Tina Donnerborg.

Hun understreger, at det kun er tøj Røde Kors-butikkerne mangler i øjeblikket.

- Legetøj har vi stadig masser af. Det er primært godt tøj, der er brug for, siger hun.

I fremtiden kan der opstå et behov for, at danskerne ikke kun graver dybt i tøjskabe og -skuffer efter genbrugssager til ukrainske flygtninge.

- Der er endnu ikke mange flygtninge, der er blevet flyttet ud, så de skal etablere sig i egen lejlighed. Når det sker, kan vi også komme til at mangle møbler, men det er ikke aktuelt lige nu, siger Tina Donnerborg.