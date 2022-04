Beredskaber savner kriseplaner for beskyttelse af civile

- Men samtidig er det en god idé at tænke sig om i rette tid. Så hvis vi måtte blive udsat for en eller anden krise, så skal vi have nogle, der har tænkt i planlægning og fortsat drift af kritiske funktioner i et lokalsamfund, siger han.

Det kan eksempelvis være, at elektriciteten i et større område forsvinder i flere døgn som følge af et stormvejr, et cyberangreb, mangel på folk på elværket eller en helt fjerde årsag.

- Når de normale forhold ikke gælder, skal der stadig sørges for mad og pleje til ældre og indlagte borgere. Der skal sikres varme, mad og rent vand til alle. Der skal sikres pasning af børn, så forældre kan passe deres arbejde med at pleje ældre eller sørge for drift af infrastruktur, siger Bjarne Nigaard.