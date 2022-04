11/04/2022 KL. 10:08

Lej bil til ferien, inden det er for sent

Priserne på lejebiler er fløjet op og intet tyder på, at de vil flade ud inden sommerferien. Det er især mangel på reservedele, som gør det svært for udlejningsselskaberne at skaffe nok biler, og de biler der er, er allerede ved at være udlejet.