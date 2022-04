Jesper Petersen tager dog i sin kommentar ikke stilling til disse forslag.

»Gode uddannelser for alle er måske det vigtigste fundament under vores velstand og et afgørende bidrag til den samfundsmodel, vi har i Danmark. Og når vi kigger 10 år frem, bliver det kun vigtigere. Vi har nedsat Reformkommissionen, fordi vi ønsker nye perspektiver på nogle af de uløste udfordringer, som gennem de seneste årtier har fyldt politisk, men hvor vi må konstatere, at løsningerne ikke er ligetil. I dag har vi fået kommissionens rapport og anbefalinger. Men der er mange anbefalinger, relevante problemstillinger bliver belyst i rapporten, og der ligger et omfattende arbejde bag. Jeg ser frem til at dykke ned i det og til at tage del i den debat, der forhåbentlig kommer i forlængelse af kommissionens arbejde,« skriver han.