Derfor bringer Jyllands-Posten voldsomme fotos

Jyllands-Posten bringer i disse dage billeder fra byen Butja lidt uden for Kyiv i Ukraine. Billederne er langt voldsommere end de billeder, vi almindeligvis ville bringe – såvel digitalt som på papir.

Vi gør det, fordi de rædselsvækkende begivenheder i Butja lige nu sætter den internationale dagsorden. Netop billederne fra Butja synes at blive et definerende moment i russernes angreb på et demokratisk og uafhængigt Ukraine. Myrderierne tiltrækker sig opmærksomhed fra alverdens statsledere og bliver drøftet i adskillige internationale fora, herunder FN, EU og Nato, som potentielle krigsforbrydelser, der kan udløse betydelige og nye modsvar fra verdenssamfundet. Netop billederne er en del af dokumentationen for den debat.