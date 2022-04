Forbrugerråd vil have stoppet dyre lån via Facebook

Men en del af långivningen er ifølge formanden for Forbrugerrådet Tænk flyttet over til grupper på Facebook.

- Vi er ikke i tvivl om, at det har været godt at få lovgivningen på plads. Nu skal vi bare have den håndhævet, også på Facebook, hvor vi desværre kan se, at nogle udnytter mulighed for at give dyre lån der, siger Anja Philip.

Det er eksempelvis personer, som er registreret i RKI og ikke kan optage lån gennem banker, som optager de private lån gennem disse grupper.

Endelig ser forbrugerformanden en anden tendens, der bekymrer:

- Så er vi også bekymret for en anden tendens, nemlig køb-nu-betal-senere lån, siger hun.

Det ses ifølge Anja Philip hos et stigende antal udbydere på nettet af alt lige fra slik, læbestift til takeaway-mad.