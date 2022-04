To gratis vaccinetilbud til ældre og gravide forlænges

Det gratis tilbud var en del af en vaccinationspakke, som regeringen vedtog i foråret 2020 i forbindelse med coronaepidemien.

Formålet med pakken var at beskytte personer med særlig risiko for at blive ramt af andre infektionssygdomme end coronavirus.

Samtidig skulle det forhindre en overbelastning på sundhedsvæsenet, der havde rigeligt at se til med covid-19.

Den gratis vaccine blev tilbudt plejehjemsbeboere og særligt udsatte ældre. Fra juni 2020 blev tilbuddet også gældende for alle over 65 år.