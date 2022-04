Iransk kvinde fortsat frihedsberøvet for at blive udsendt

En video af anholdelsen blev delt på de sociale medier af flygtningehjælpsorganisationen Trampolinhuset.

Trampolinhuset hævder på baggrund af anonyme kilder, at den iranske kvinde blev bedøvet mod sin vilje, da hun blev ført bort for at blive udvist.

Det afviser Hjemrejsestyrelsen over for Ritzau:

- Nordsjællands Politi har over for Hjemrejsestyrelsen oplyst, at omstændigheder under den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødne magtanvendelse.

- Og at der i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke blev indgivet nogen former for medicin til den pågældende kvinde eller de to børn.