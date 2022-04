09/04/2022 KL. 13:30

Selvforsynende med energi det meste af året: »Det er tæskesmart«

Et solcelleanlæg med overskudsvarme som spildprodukt og et husstandsbatteri har for familien Sørensen i Gentofte været vejen til at blive stort set selvforsynende med energi. I fremtiden vil de have vindmøller på taget.