Farverige cigaretpakker er fortid fra fredag: Nu skal de være ens

Danmark kommer til at følge i sporene på en række andre europæiske lande. Frankrig, Storbritannien og Norge har allerede indført samme regler.

De neutrale pakker er fra dansk side et af initiativerne i en handleplan, der har som formål at få færre børn og unge til at starte med at ryge. Handleplanen blev vedtaget af Folketinget i 2020.

Det har i det hele taget været planen med initiativet at gøre tobaksprodukter mindre synlige for unge. Tobakken hos landets butikker skal således gemmes væk, og så har man også indført røgfri skoletid.