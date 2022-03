Men arbejdet med at hente pengene hjem er blevet langt mere omfattende og kompliceret, siden de første søgsmål blev anlagt tilbage i 2018.

Myndighederne forventer, at omkostningerne for at hente pengene hjem vil stige. Omkostninger til statens advokater ventes at stige fra 2,4 milliarder kroner til 4,3 milliarder kroner.

Dermed vurderes det at koste 1,9 milliarder kroner ekstra end hidtil antaget, mens det vil indbringe mindst 2,5 milliarder kroner mere end hidtil vurderet.

Det opjusterede skøn skyldes, at Skattestyrelsen har fået medhold ved en appeldomstol i England, hvor en af sagerne kører.

Skønnene er dog behæftet med ”væsentlig usikkerhed”, skriver Skatteministeriet.