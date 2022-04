Kvarterer, der bliver hjemsøgt af tyve, unge mennesker, som slæber støjende soundbokse med i parker, eller vanvidskørsel i byerne.

Flere kommuner har længe efterlyst redskaber til selv at kunne tage hånd om den lokale tryghed, når politiet ikke har ressourcer til at rykke ud.

I politiaftalen fra december 2020 stod et politisk flertal også klar til at hjælpe, men politiske uenigheder betyder nu, at forhandlingerne er strandet til stor frustration for flere af parterne.