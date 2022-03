Hver fjerde elev har behov for støtte – men ikke alle får det

Partiet SF mener, at evalueringen kalder på politiske drøftelser. Børneordfører Charlotte Bromann Møller mener, at økonomi spænder ben for de elever, der har et udækket behov for støtte.

- Det kan ikke nytte noget, at skolerne arbejder for at undgå, at elever får støtte og specialundervisning, de har brug for. Så bliver inklusionen jo eksklusion, og det vil gå hårdt udover barnet, siger Charlotte Broman Mølbæk i en kommentar.