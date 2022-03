Mobilselskaber donerer 20.000 simkort til ukrainske flygtninge

De fire selskaber er YouSee, Telia, Telenor og 3.

Røde Kors har modtaget 4000 simkort, mens landets kommuner står for at uddele resten af kortene.

Teleindustrien glæder sig over tilslutningen til projektet.

- Befolkningen i Danmark er enormt engageret i at hjælpe i denne helt ekstraordinære situation. Det er vi også i telebranchen.

- I erkendelse af, at vi er stærkere sammen, er jeg særligt glad for, at vi har kunnet samle mobiloperatørerne om dette initiativ, som med kommunernes og Røde Kors uvurderlige hjælp forhåbentlig kan gøre en forskel for dem, der i disse dage kommer til Danmark, siger direktør for Teleindustrien Jakob Willer i pressemeddelelsen.