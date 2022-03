Danmark er den gode – eller heldige – elev i klassen.

Mens smittekurven stiger i en række andre lande, og WHO løfter pegefingeren og skælder ud over, at den øgede coronasmitte skyldes for få restriktioner, er kurven mere end knækket i Danmark.

Sundhedsstyrelsens meldte fredag om faldende incidens – antal smittede