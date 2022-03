Flere russere har søgt asyl i Danmark i marts end i hele 2021

Hun fortæller til Politiken, at hun er bekymret for, hvordan asylansøgninger fra russere vil blive behandlet i Danmark.

- Der er brug for en debat om, hvordan russere beskyttes. Som russer kan det være svært at bevise, at man er tilstrækkelig forfulgt og har behov for beskyttelse, når der hverken er krig eller borgerkrig i Rusland, siger Kathrine Olldag til avisen.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, opfordrer regeringen til at drøfte situationen omkring russere, der risikerer politisk forfølgelse i deres hjemland, med andre EU-lande.

Han siger til Politiken, at ”signalet” i Venstre er, at afhoppede russiske soldater og forfulgte borgere bør hjælpes i Danmark.