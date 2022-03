20 personer har fået vaccineerstatning: Vi er sluppet billigt

Siden coronavirussets indtog er der givet over 13 millioner stik med en coronavaccine i Danmark.

Og ser man på antallet af anerkendte erstatningssager for coronavacciner, ser massevaccinationen ud til at have været en succes.

Sådan lyder det fra Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen, der behandler erstatningssager for patienter i Danmark.