Knap halvdelen af kontrollerede solcentre har overtrådt loven

43 procent af de solcentre, der blev kontrolleret i 2021, overtrådte solarieloven på et eller flere punkter.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er styrelsen, der har ansvaret for at føre kontrol med landets omkring 750 solcentre.

To overtrædelser var så alvorlige, at styrelsen anmeldte centrene til politiet. Anmeldelserne kom på baggrund af, at UV-rør udsendte for meget stråling.