24/03/2022 KL. 19:30

Barbara Bertelsen er dybt involveret i Ukraineindsatsen og kaldes en »jernlady« af landets ambassadør

Ukraines ambassadør, Mykhailo Vydoinyk, har oplevet adgang som aldrig før til centrale danske ministre og topembedsmænd siden den russiske invasion. Det foregår hurtigt og uden mange papirer. Og Barbara Bertelsen spiller en central rolle. Statsminister Mette Frederiksen kalder samarbejdet »afgørende« for at kunne leve op til løftet om at hjælpe Ukraine i kampen mod Rusland.