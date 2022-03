Nye centre skal hjælpe ukrainere til hurtig opholdstilladelse

Allerede dagen efter blev den første tilladelse givet.

Tilladelsen giver mulighed for midlertidigt ophold i Danmark i op til to år og sikrer, at ukrainere kan få lægehjælp og komme i job eller uddannelse.

En stor del af ansøgningsprocessen kan klares digitalt. Men man skal fortsat lægge vejen fysisk forbi Udlændingestyrelsens centre for at få optaget biometri. Det vil sige ansigtsfoto og fingeraftryk.

- Det er en opgave, vores medarbejdere er trænet i at løse. Det er vigtigt, at vi sikrer kontrol med, hvem vi lukker ind i landet, og hvem der ender med at få et CPR-nummer og begive sig rundt i det danske samfund.