23/04/2022 KL. 09:00

S vil diskutere vigtigheden af en linjefagsuddannelse: »Det er at spille fallit«

Regeringen lægger op til, at hensyn som klassekendskab fremover især i de mindste klasser kan trumfe hensynet til, om en lærer har linjefagsuddannelse i det fag, vedkommende underviser i. V og K stiller sig kritiske over for tankegangen.