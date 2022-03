Den danske Ukraine komité sender 25 millioner til Ukraines forsvar

Den danske Ukraine komité har fredag overført 25 millioner kroner til den ukrainske nationalbank.

Det skriver Den danske Ukraine komité på Twitter, som takker for donationerne.

Pengene er blevet overført til en konto i den tyske nationalbank, som den ukrainske regering har oprettet.

Det har den for at give folk mulighed for at støtte det ukrainske forsvar under den russiske invasion. Det er blandt andet våben og ammunition, som pengene går til.