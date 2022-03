Rygterne var gået i forvejen, men onsdag aften blev det bekræftet, at USA trækker et nyt våben op ad hatten for at hjælpe Ukraine.

Ukrainerne har i forvejen modtaget våbenhjælp for milliarder fra USA og andre Nato-lande, der har sendt i tusindvis af anti-luftskytsvåben, panserværnsraketter og andet dødeligt hardware, men Rusland trænger fortsat langsomt fremad på næsten alle fronter.