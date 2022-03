Bare giv den gas

15-årige Andreas Skov Kristensen fra Nørre Boulevard Skolen havde sammen med fire kammerater valgt at skrive om en dansk politimand, der har været med i Siriuspatruljen i Grønland. For dem var det en spændende og lærerig oplevelse at lave avis.

»Vi har lært, at man bare skal give den gas, også selv om det ikke er noget, man har arbejdet med før. Vi havde overhovedet ikke regnet med, at vi ville vinde,« sagde han.

Det var tredje gang, at kronprinsessen deltog kåringen, som i år var arrangeret af Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke og Østifterne i samarbejde med JP/Politikens Hus.

Hun roste elevernes produktioner for at vise, at mod ikke kun handler om at være frygtløs, men også om at turde stå alene eller blive såret – og alligevel komme fremad.

»Når jeg står her og ser ud over jer, ser jeg håb, forventninger, drømme, bekymringer, fejl, muligheder, lyst og kærlighed,« sagde hun.

»Ja, vi ser fremtiden.«