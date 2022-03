TV 2-journalist forlod pressetur i Grønland efter konflikt

Det skyldes en uoverensstemmelse mellem tv-stationen og landsstyreformanden.

Konflikten går tilbage til den grønlandske valgkamp sidste år, hvor TV 2 bragte en falsk historie om Múte B. Egede.

I artiklen var Múte B. Egede, formand for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), beskyldt for at være inhabil i sager, han selv kunne drage økonomisk fordel af.

TV 2 trak efterfølgende historien tilbage, fordi den ikke var sand, og beklagede forløbet.

Journalisten Phillippa Maigaard Filtenborg, der arbejder som freelancer for TV 2, siger til Sermitsiaq.AG, at hun på denne uges pressetur blev frataget retten til at stille spørgsmål til Múte B. Egede.