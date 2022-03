Hoteller og restauranter åbner døre til job for ukrainere

- Først og fremmest så er det for at give de mennesker, der er flygtet fra krigen i Ukraine, en mulighed for at blive en del af det danske arbejdsmarked og få en tilknytning til Danmark på den måde, siger han.

Det er også noget, som fylder hos de virksomheder, som er medlemmer af Horesta, mener han.

- Vi oplever allerede nu, at der bliver taget et stort ansvar for at få sikret nogle stillinger, som kan passe til den enkelte, siger han.

Kristian Nørgaard kender eksempelvis til en mindre jysk by, hvor den lokale kro er en af de største arbejdspladser. Her er kroen allerede i gang med at finde ukrainere, som er ankommet til landsbyen, som kan få et arbejde på kroen.