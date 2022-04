15/04/2022 KL. 06:00

Kristine Stricker Hestbech blev ramt af en sorg, som var hjemløs: »Jeg gik i seng og tænkte: Nu dør jeg«

På otte år er antallet af sorggrupper i Folkekirken vokset fra 100 til over 200, og flere end 500 grupper over hele landet giver mulighed for at krænge sorgen ud efter dødsfald. Samtidig er der opstået sorggrupper for alt fra skilsmisseramte til ufrivilligt barnløse. Men er alt, der gør ondt, en sorg?