Hver tredje patient oplever at ventetid på akutcentre er for lang

- Corona har krævet noget ekstra fra både personale og patienter, siger hun i en pressemeddelelse.

Der er tale om et fald i tilfredsheden på fem procentpoint sammenlignet med sidste års undersøgelse. I alt har 5218 personer deltaget i undersøgelsen.

Der har dog også været flere personer på akutmodtagelser- og klinikker, som havde brug for hjælp, det seneste år, påpeger næstformanden.

- Det er klart, at folk forventer at komme hurtigt til, når de er kommet til skade eller er akut syge og bliver henvist til en akutafdeling.

- Ordet siger jo i sig selv, at man kan forvente hurtig hjælp, så jeg kan godt forstå, at nogle synes, at det er utilfredsstillende at skulle vente.

- Mange akutmodtagelser prøver dog at forudse, hvor lang ventetiden er, afhængig af patienternes tilstand, så de mindst syge bliver tildelt faste tidspunkter, så de kan vente derhjemme, frem for at vente på akutmodtagelserne, siger Ulla Astman.