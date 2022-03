Minister indfører kamerakrav på kuttere i Kattegat

- Man har for stor en bifangst af torsk på kutterne uden kameraer. Det vil sige, at man fanger nogle torsk, som skulle have overlevet og vokset sig store, så vi kunne have fanget dem rigtigt, siger Rasmus Prehn.

Fiskeristyrelsen vil stå for at sætte kameraerne op på kutterne i løbet af i år. Det oplyser Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.