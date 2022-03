Frygtet fjende har støvsuget åen: Fredet fisk kæmper for livet

Lystfisker Jesper Sandfeld pakker fluestangen ud for at gå ned til det stykke af Råsted Lilleå, der ligger vest for Holstebro ved landsbyen Vemb. Åen lejer han sammen med 16 andre lystfiskere af de lokale lodsejere. Normalt fisker han efter laks og havørred, men i dag er det noget andet, som han vil have på krogen.

»Vi skal fiske efter stalling, selv om jeg godt ved, at vi ikke fanger noget,« siger Jesper Sandfeld, der er arkitekt.