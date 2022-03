Indsamling satte rekord: Danskere støtter ukrainere i nød

Hun fortæller, at hvor man normalt kan mønstre omkring 10.000 indsamlere, så har der søndag været mere end 12.000 på gaden - og mange af dem er kommet til, efter at organisationen besluttede sig for at lade ukrainerne få del i de indsamlede midler.

Pengene, der er indsamlet, kan hurtigt blive omsat til hjælp. Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med en partnerorganisation i Ungarn, der har været involveret i socialt arbejde i Ukraine i ti år.

Partneren er faktisk allerede i gået i gang med en humanitær indsats, efter at krigen er brudt ud.

Der bliver både delt fødevarer, tøj og tæpper ud i den vestlige del af Ukraine, ligesom der også er oprettet faciliteter ved grænsen mellem Ungarn og Ukraine, hvor flygtede ukrainere kan få husly, mad og mobilforbindelse.