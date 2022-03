Udlændingestyrelsen meddelte fredag, at de havde åbnet tre nye asylcentre for at kunne tage imod de ukrainske flygtninge. Styrelsen forventer, at det i fremtiden vil blive nødvendigt at åbne flere centre.

Fredag oplyste FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, at omkring 2,5 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine siden invasionen. Før invasionen boede der 44 millioner mennesker i landet.

UNHCR forudser at fire millioner mennesker vil flygte ud af Ukraine.