Lørdag vil formentlig mange tusinde mennesker stimle sammen i landets fem største byer for at vise deres opbakning til ukrainerne.

Her går DR og TV 2 nemlig sammen om en støttekoncert under navnet ”Sammen for Ukraine”.

Det vil under showet være muligt at donere penge til ofrene for krigen, hvor 18 nødhjælpsorganisationer vil få del i det indsamlede beløb. Heriblandt Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Red Barnet.