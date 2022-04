Den larmende hær bestående af flere hundrede måger har slået sig ned på den dybblå overflade af søen i Onsild Ådal en kilometer borte, og fra det fjerne blander de sig skræppende i samtalen.

Vi står midt i en cirkel omkranset af høje jordvolde, og i det vintervisne gule græs presser vitale grønne strå sig stædigt op mod solen. Dette i håb om at blive lukket ind i den varme, i hvilken også direktør på Nordjyske Museer Lars Christian Nørbach håber, at det meget omfattende projekt, som han i mange år har kæmpet for, snart vil ende.