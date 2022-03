Kommuner godt i gang med at hjælpe ukrainske flygtninge

- Vi vil rigtig gerne hjælpe de her mennesker, som står i den her ulykkelige situation. Samtidig er der også et perspektiv, hvor de her mennesker kan hjælpe os i forhold til rekrutteringsudfordringer.

Christian Budde fortæller yderligere, at kommunen har lokaliseret omkring 300 offentlige bygninger, som kan bruges til husly.

Samtidig har omkring 130 private meddelt, at de er klar til at have ukrainere boende.