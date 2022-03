Forskere har lavet algoritme, der kan afkode grises grynt

De negative situationer er, når der er slagsmål mellem smågrisene, eller når de bliver sendt til slagtning.

Forskerne analyserede over 7000 lydoptagelser for at se, om der viste sig et mønster i lydene.

Forskerne kunne blandt andet se, at lavfrekvente lyde - eksempelvis grynt og bjæf - forekom i situationer, hvor grisene oplevede positiv eller neutral stimulering.

Elodie Briefer fortæller, at forskerne håber, at der er nogen, der vil videreudvikle algoritmen.

- Det kunne blive et værktøj, der kunne optage grupper af grise og advare landmanden, hvis der er for mange negative lyde. Eller fortæller landmanden, når grisene har det godt, siger hun.

Det er 16 forskere fra Danmark, Schweiz, Frankrig, Tyskland, Norge og Tjekkiet, der står bag studiet.