19/03/2022 KL. 22:00

For abonnenter

Ældre er utrygge: Omstilling til MitID er kaotisk

Lang ventetid hos Borgerservice og mange ansvarlige gør overgangen fra NemID til MitID ubekvem for mange ældre. De må i kontakt med både Borgerservice, Digitaliseringsstyrelsen og egen bank for at overgå til den nye digitale løsning. Det skaber forvirring og utryghed.