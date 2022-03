Minister overvældet over flygtningestrøm til Polen

Ministeren forklarer, at han på forhånd var bevidst om, at mange flygter over grænsen. Alligevel overraskede det ham at se den store strøm af mennesker, der primært bestod af mødre med deres børn.

- Vi stod helt oppe ved grænseovergangen, og de kom ind kun med de ganske få ejendele, de havde, fortæller han.

Flemming Møller Mortensen siger, at han under sit besøg har været imponeret over den hjælp, de flygtende ukrainere bliver tilbudt.

- At man fra polsk side har organiseret sig sådan, at man øjeblikkeligt tager sig af flygtningene, det har jeg været meget imponeret over, siger han.