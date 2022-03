Minister er parat til mere dansk støtte til nødhjælp i Ukraine

Lørdag skal udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) besøge Polen og landets grænse til Ukraine. Her skal han mødes med flere humanitære organisationer, som arbejder i området.

- Formålet for mig er selvfølgelig at være sikker på, at jeg forstår situationen og behovene rigtigt. For vi vil gerne fra dansk side gøre alt det, som er os muligt, siger ministeren.