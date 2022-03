Virksomheder får bøder for salg af ulovlige værnemidler

To danske virksomheder har overtrådt reglerne for salg af personlige værnemidler og skal betale bøder på henholdsvis 50.000 og 75.000 kroner.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

De to virksomheder blev sammen med en række andre sidste år politianmeldt af styrelsen for at have solgt ulovlige personlige værnemidler på det danske marked.