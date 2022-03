Mand og kvinde er fundet døde i Rønne

Men betjente arbejder med at efterforske sagen, fremgår det af opslaget.

Manden og kvinden befandt sig på adressen Provstegade 7, men Bornholms Politi ønsker ikke over for Ritzau at oplyse, hvornår på dagen fundet af de to personer blev gjort - eller om andre detaljer i forløbet.

Dog meddeler politiet, at der vil blive frigivet oplysninger om sagen torsdag morgen.