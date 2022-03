Biler på ukrainske plader kan køre gratis over Øresund

Ved forudgående aftale med Øresundsbrons kundecenter er det også muligt for frivillige organisationer at køre lastbiler med nødhjælp og busser med evakuerede over broen uden betaling.

Linus Eriksson udelukker heller ikke, at der kan blive tale om, at privatpersoner med nødhjælp eller ukrainske flygtninge i bilen kan få lov til at køre over broen uden betaling.

- Jeg kan ikke love, at alle privatpersoner generelt kan få lov til at køre gratis over broen med nødhjælp og flygtninge. Det vil komme an på, hvad man hjælper med, og hvor mange man kommer.