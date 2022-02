Staten kompenserer nulevende grønlandske eksperimentbørn

I det sociale eksperiment var det forventet, at børnene skulle lægge det grønlandske af sig for senere at blive en dansktalende elite i Grønland.

Børnene fandt først senere ud af, at de havde været en del af et forsøg.

Regeringen har tidligere afvist at indgå forlig med de såkaldte eksperimentbørn uden om domstolene.

I maj sidste år skrev social- og ældreminister Astrid Krag (S) i et folketingssvar, at ”regeringen mener, at selve anerkendelsen af fortidens fejl er det centrale”.

Men i pressemeddelelsen erklærer hun sig alligevel ”glad for, at de seks personer nu får en godtgørelse fra staten”.

- Flytningen af børnene er et mørkt kapitel i Grønlands og Danmarks fælles historie, og det må vi ikke lukke øjnene for.