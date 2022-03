11/03/2022 KL. 06:45

Danskernes doktor Corona kalder epidemien en trykprøve af samfundet

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, erkender, at han tog grundigt fejl af coronaepidemien i starten af 2020, og at der var kaos med de mange vaccinationsgrupper. Coronahåndteringen har haft sine bump undervejs, men Brostrøm mener overordnet, at Danmark er kommet godt gennem krisen – bedre end så mange andre lande. Og nu ser han frem til til at blive et mere ukendt ansigt igen.