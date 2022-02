For første gang i nyere tid er Danmark parat til at levere våben til en krig.

Det står klart, efter at statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Morten Bødskov søndag aften ved et kort pressemøde fortalte, at Danmark vil donere 2.700 panserværnsvåben til selvforsvar på kortere afstande mod bl.a. pansrede køretøjer